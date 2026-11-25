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25.11.2026 15:58:20
Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag
LUS-DAX-Handel am dritten Tag der Woche.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1.27 Prozent schwächer bei 24’859.00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’155.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24’755.00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’150.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26’279.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’572.00 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BMW (+ 4.88 Prozent auf 55.86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4.49 Prozent auf 65.16 EUR), Vonovia SE (+ 2.34 Prozent auf 17.47 EUR), Beiersdorf (+ 1.93 Prozent auf 82.22 EUR) und Daimler Truck (+ 1.72 Prozent auf 40.83 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-6.18 Prozent auf 41.03 EUR), Bayer (-3.96 Prozent auf 49.98 EUR), Commerzbank (-3.54 Prozent auf 34.29 EUR), Siemens Energy (-3.12 Prozent auf 114.20 EUR) und Deutsche Bank (-2.32 Prozent auf 29.21 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’337’413 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 210.377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5.14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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