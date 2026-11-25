Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.52 Prozent schwächer bei 25’050.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25’003.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’136.00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25’150.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 26’279.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 23’572.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.97 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.95 Prozent auf 64.20 EUR), BMW (+ 2.22 Prozent auf 54.44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.89 Prozent auf 38.07 EUR), Vonovia SE (+ 1.79 Prozent auf 17.37 EUR) und Daimler Truck (+ 1.57 Prozent auf 40.77 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-2.32 Prozent auf 42.72 EUR), Commerzbank (-0.96 Prozent auf 35.21 EUR), Siemens Energy (-0.90 Prozent auf 116.82 EUR), Bayer (-0.85 Prozent auf 51.60 EUR) und Scout24 (-0.78 Prozent auf 82.40 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 544’677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210.377 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.14 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch