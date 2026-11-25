L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|LUS-DAX im Blick
|
25.11.2026 09:28:18
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Mittwochshandels
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.52 Prozent schwächer bei 25’050.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25’003.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’136.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25’150.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 26’279.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 23’572.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.97 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.95 Prozent auf 64.20 EUR), BMW (+ 2.22 Prozent auf 54.44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.89 Prozent auf 38.07 EUR), Vonovia SE (+ 1.79 Prozent auf 17.37 EUR) und Daimler Truck (+ 1.57 Prozent auf 40.77 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-2.32 Prozent auf 42.72 EUR), Commerzbank (-0.96 Prozent auf 35.21 EUR), Siemens Energy (-0.90 Prozent auf 116.82 EUR), Bayer (-0.85 Prozent auf 51.60 EUR) und Scout24 (-0.78 Prozent auf 82.40 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 544’677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210.377 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.14 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’054.00
|-0.50%
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.