Am Mittwoch steht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.77 Prozent im Minus bei 24’825.07 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.098 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.264 Prozent auf 25’083.98 Punkte an der Kurstafel, nach 25’017.81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24’820.40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’151.42 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.330 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der DAX auf 25’181.65 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, notierte der DAX bei 26’266.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23’464.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1.16 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’001.67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit BMW (+ 4.88 Prozent auf 55.86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4.49 Prozent auf 65.16 EUR), Vonovia SE (+ 2.34 Prozent auf 17.47 EUR), Beiersdorf (+ 1.93 Prozent auf 82.22 EUR) und Daimler Truck (+ 1.72 Prozent auf 40.83 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-6.18 Prozent auf 41.03 EUR), Bayer (-3.96 Prozent auf 49.98 EUR), Commerzbank (-3.54 Prozent auf 34.29 EUR), Siemens Energy (-3.12 Prozent auf 114.20 EUR) und Deutsche Bank (-2.32 Prozent auf 29.21 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’337’413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210.377 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5.14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch