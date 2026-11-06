Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Commerzbank Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Bank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. So hätten unter anderem der Gewinn vor Risikovorsorge und der Nettogewinn enttäuscht, während die Gebühreneinnahmen, die Kosten und die Kreditausfälle positiv überrascht hätten./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.13 €
|
Abst. Kursziel*:
10.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.53%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss (Dow Jones)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
05.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Negative Bewertungsänderung: DZ BANK stuft Commerzbank-Aktie auf Halten herunter (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34.69
|-0.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|12:08
|
UBS AG
BP Buy
|12:07
|
UBS AG
Eni Buy
|12:07
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:58
|
DZ BANK
Engie Kaufen
|11:57
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|11:55
|
UBS AG
Diageo Neutral