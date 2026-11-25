Am Mittwoch notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.00 Prozent stärker bei 25’017.03 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.098 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.264 Prozent auf 25’083.98 Punkte an der Kurstafel, nach 25’017.81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’091.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’000.58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.441 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26’266.14 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 23’464.63 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.95 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.95 Prozent auf 64.20 EUR), BMW (+ 2.22 Prozent auf 54.44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.89 Prozent auf 38.07 EUR), Vonovia SE (+ 1.79 Prozent auf 17.37 EUR) und Daimler Truck (+ 1.57 Prozent auf 40.77 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Infineon (-2.32 Prozent auf 42.72 EUR), Commerzbank (-0.96 Prozent auf 35.21 EUR), Siemens Energy (-0.90 Prozent auf 116.82 EUR), Bayer (-0.85 Prozent auf 51.60 EUR) und Scout24 (-0.78 Prozent auf 82.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 544’677 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 210.377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch