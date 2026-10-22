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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

33.02
CHF
-0.58
CHF
-1.73 %
17:12:55
SWX
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22.10.2026 13:13:37

Commerzbank Equal Weight

Commerzbank
33.66 CHF -2.80%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Paola Sabbione nahm am Mittwoch lediglich ein Finetuning an ihren Schätzungen für die Frankfurter vor, sieht aber insgesamt zunächst kaum noch Kurspotenzial. Das Zinsergebnis des dritten Quartals erwartet sie etwas weniger deutlich verbessert als bisher gedacht. Der Wettbewerb um die Einlagen in Deutschland sei härter geworden, hieß es./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Commerzbank-Kurs >5
Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
36.42 € 		Abst. Kursziel*:
12.58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.30%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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