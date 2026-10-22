Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Paola Sabbione nahm am Mittwoch lediglich ein Finetuning an ihren Schätzungen für die Frankfurter vor, sieht aber insgesamt zunächst kaum noch Kurspotenzial. Das Zinsergebnis des dritten Quartals erwartet sie etwas weniger deutlich verbessert als bisher gedacht. Der Wettbewerb um die Einlagen in Deutschland sei härter geworden, hieß es./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
36.42 €
|
Abst. Kursziel*:
12.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.30%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33.09
|-1.52%
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|15:04
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|15:03
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Nestlé Overweight
|15:02
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DZ BANK
QIAGEN Halten
|14:33
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Sartorius vz. Sector Perform
|14:31
|
Jefferies & Company Inc.
Sartorius Stedim Biotech Buy
|14:27
|
Jefferies & Company Inc.
Sartorius vz. Buy
|14:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight