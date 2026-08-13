TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Carl Zeiss Meditec-Aktie letztlich bei 33.39 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.995 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 29.82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89.32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10.68 Prozent verkleinert.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 2.72 Mrd. Euro beziffert. Am 22.03.2000 fand der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Carl Zeiss Meditec-Anteilsschein bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch