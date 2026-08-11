Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert am Dienstagmittag im Minus

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0.46 Prozent auf 18’455.57 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.691 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.121 Prozent auf 18’563.00 Punkte an der Kurstafel, nach 18’540.54 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’564.04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18’432.43 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 18’128.23 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’556.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der SDAX 17’194.55 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.34 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3.05 Prozent auf 31.06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.48 Prozent auf 30.62 EUR), SMA Solar (+ 1.65 Prozent auf 55.60 EUR), PATRIZIA SE (+ 1.49 Prozent auf 7.50 EUR) und Befesa (+ 1.25 Prozent auf 36.45 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil PNE (-19.82 Prozent auf 7.93 EUR), CANCOM SE (-7.90 Prozent auf 22.15 EUR), Wacker Neuson SE (-3.22 Prozent auf 21.05 EUR), Hypoport SE (-2.15 Prozent auf 84.30 EUR) und INDUS (-1.98 Prozent auf 29.65 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die PNE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 522’106 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.028 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch