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Kundenzurückhaltung 11.08.2026 14:01:00

IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie fällt deutlich

IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie fällt deutlich

Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Halbjahr weiter die Kundenzurückhaltung zu spüren bekommen.

CANCOM
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(Ausführliche Fassung)

MÜNCHEN (awp international) - Zwar konnte das Unternehmen aus München von seinem Sparkurs profitieren und den Gewinn steigern, aber die Kunden blieben vorsichtig und schoben vielfach Investitionsentscheidungen auf. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal noch deutlicher als schon im ersten. Die Aktie sackte nach Handelsbeginn am Dienstag ab.

Cancom-Aktie unter Druck

Das Papier verliert auf XETRA zeitweise 7,48 Prozent auf 22,25 Euro. Damit weitete der Kurs sein in diesem Jahr aufgelaufenes Minus auf gut 13 Prozent aus. Der Erlös im zweiten Quartal sei überraschend schwach ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse vom US-Investmenthaus Jefferies. Die Entwicklung zeige einen starken Kontrast zum grössten deutschen Konkurrenten Bechtle. Im zweiten Halbjahr müsse sich die Umsatzentwicklung nun deutlich beschleunigen, um das Jahresziel noch zu erreichen.

Kundenzurückhaltung belastet Umsatz

Der Umsatz war in der ersten Jahreshälfte von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet, wie Vorstandschef Rüdiger Rath in der Mitteilung einräumte. Der Erlös sank um 3,5 Prozent auf 775,9 Millionen Euro. Analysten hatten bereits damit gerechnet, dass der IT-Dienstleister Cancom beim Umsatz schwächer dastehen könnte, während es beim operativen Ergebnis besser laufen sollte.

Die Branche steckt derzeit in einer schwierigen Phase. Die Preise für IT-Hardware wie vor allem Speicherkomponenten steigen drastisch, was für Zögern bei den Kunden aus dem Mittelstand sorgt.

Im Softwaregeschäft sieht es dagegen besser aus. So stieg zwar das Geschäftsvolumen von Cancom insgesamt, doch beim Verkauf von Software anderer Hersteller dürfen sich die IT-Unternehmen nicht den vollen Verkaufspreis als Umsatz anrechnen, sondern nur den Bruttogewinn.

Bechtle kommt besser durch die Flaute

Besser mit der Situation kam der grössere Rivale Bechtle klar, der im ersten Halbjahr eine erholte Nachfrage von Behörden nutzte und den Umsatz deutlich steigern konnte. Die Firma aus Neckarsulm hatte daher Ende Juli mit vorläufigen Zahlen ihren Jahresausblick angehoben.

Sparkurs lässt Gewinn steigen

Immerhin profitierte Cancom deutlich von seinem Sparkurs. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im Halbjahr um ein gutes Drittel auf 49,2 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 11,2 Millionen Euro für die Aktionäre, nach 2,76 Millionen ein Jahr zuvor.

Die Jahresprognose bestätigte das Management. So soll der Umsatz 2026 auf zwischen 1,75 und 1,85 Milliarden Euro steigen (Vorjahr: 1,71), das operative Ergebnis auf 110 bis 130 Millionen Euro (Vorjahr: 102,5)./men/lew/mis

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