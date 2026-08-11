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Index-Performance 11.08.2026 15:58:16

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag stärker

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag stärker

Das macht der SDAX am Nachmittag.

PNE
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Am Dienstag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.11 Prozent auf 18’560.09 Punkte aufwärts. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90.691 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.121 Prozent fester bei 18’563.00 Punkten in den Handel, nach 18’540.54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18’575.06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18’432.43 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 18’128.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der SDAX auf 18’556.07 Punkte taxiert. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 17’194.55 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.94 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 5.77 Prozent auf 31.88 EUR), SMA Solar (+ 4.11 Prozent auf 56.95 EUR), Befesa (+ 2.92 Prozent auf 37.05 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.57 Prozent auf 7.58 EUR) und Vossloh (+ 2.38 Prozent auf 58.15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen PNE (-19.41 Prozent auf 7.97 EUR), CANCOM SE (-6.44 Prozent auf 22.50 EUR), Hypoport SE (-2.61 Prozent auf 83.90 EUR), GFT SE (-2.26 Prozent auf 21.65 EUR) und TeamViewer (-2.09 Prozent auf 6.57 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die PNE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 681’372 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie hat im SDAX mit 4.028 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.35 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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