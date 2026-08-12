E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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12.08.2026 12:28:44
UBS AG bescheinigt Neutral für EON SE-Aktie
UBS AG hat eine eingehende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden.
Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von EON SE befand sich um 12:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.0 Prozent auf 18.84 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 3.53 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’177’004 EON SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 20.3 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 12.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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