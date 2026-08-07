Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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07.08.2026
SWX
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07.08.2026 09:13:58
Brenntag SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro sieht am Freitag den Kurs des Chemikalienhändlers durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt. Damit liege man gemessen am Mittelpunkt der Bandbreite nun leicht über dem Konsens./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
64.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.50%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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