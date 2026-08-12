Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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12.08.2026 12:22:44
Brenntag SE-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
UBS AG-Analyst Nicole Manion hat eine gründliche Analyse des Brenntag SE-Papiers durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wie mit den vorab veröffentlichten Eckdaten schon angekündigt, habe sich der Chemikalienhändler gut entwickelt, schrieb Nicole Manion in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe von höheren Preisen chemischer Produkte in der Folge des Iran-Kriegs profitiert.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Brenntag SE-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 61.70 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2.76 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 84’034 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 28.7 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Brenntag SE am 12.08.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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