Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.82 €
|
Abst. Kursziel*:
19.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.38%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
11.08.26
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings upgrades outlook for Fresenius SE from stable to positive (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an (EQS Group)
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10.08.26
|DZ BANK: Kaufen für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
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06.08.26
|Freundlicher Handel: DAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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06.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
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06.08.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
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06.08.26
|EQS-CMS: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)