Grand City Properties 8.89 CHF -0.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Das operative Geschäft der Immobiliengruppe sei besser gelaufen als angenommen, schrieb Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wohnungsanbieter habe von Mietenwachstum auf vergleichbarer Basis und von einer niedrigen Leerstandsquote profitiert. Ausschüttungen an die Aktionäre sollen wieder aufgenommen werden./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.