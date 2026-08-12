Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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12.08.2026 12:34:45
Buy von UBS AG für Hannover Rück-Aktie
UBS AG-Analyst Will Hardcastle hat sich intensiv mit dem Hannover Rück-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Rückversicherers hätten die Konsensschätzungen überboten, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings hätten die Grossschäden untypischerweise dieses Mal über seiner Prognose gelegen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 12:18 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.4 Prozent auf 251.40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 24.11 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 49’018 Aktien. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 0.8 Prozent nach.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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