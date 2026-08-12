Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Rückversicherers hätten die Konsensschätzungen überboten, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings hätten die Großschäden untypischerweise dieses Mal über seiner Prognose gelegen./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
312.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
250.60 €
|
Abst. Kursziel*:
24.50%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
249.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.10%
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Analyst Name::
Will Hardcastle
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KGV*:
-