Brenntag SE-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:12 Uhr mit Abschlägen von 1.5 Prozent bei 61.54 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 28.50 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58’980 Brenntag SE-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 28.3 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 12.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST



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