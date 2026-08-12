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Index-Bewegung 12.08.2026 12:26:24

Freundlicher Handel: DAX steigt

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Das macht der DAX am Mittag.

Heidelberg Materials
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Um 12:08 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.42 Prozent auf 26’501.44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.196 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.230 Prozent höher bei 26’452.00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’391.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’401.96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’521.36 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.535 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’067.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der DAX mit 23’954.93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24’024.78 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.00 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’521.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3.57 Prozent auf 164.22 EUR), Infineon (+ 2.99 Prozent auf 64.73 EUR), Rheinmetall (+ 2.24 Prozent auf 1’167.80 EUR), HOCHTIEF (+ 1.93 Prozent auf 453.40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.43 Prozent auf 163.60 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-1.43 Prozent auf 36.55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.38 Prozent auf 74.40 EUR), Brenntag SE (-1.15 Prozent auf 61.78 EUR), Henkel vz (-1.10 Prozent auf 77.26 EUR) und Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 271.20 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die EON SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’176’742 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211.109 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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