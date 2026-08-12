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Krypto-Marktbericht 12.08.2026 12:43:06

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

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Am Mittwochmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 0,70 Prozent auf 64.009,17 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (64.009,17 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 8,32 EUR notiert.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,15 Prozent auf 45,40 US-Dollar, nach 45,47 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,57 Prozent auf 1.911,13 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.881,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,19 Prozent auf 214,05 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 213,64 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,022 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,022 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 5,06 Prozent auf 396,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 377,23 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1869 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1869 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1618 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1613 US-Dollar beziffert.

Nach 0,3347 US-Dollar am Vortag ist der Tron-Kurs am Mittwochmittag um 0,59 Prozent auf 0,3367 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,52 Prozent auf 613,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 616,77 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0719 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0718 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Mittwochmittag hinzu. Um 0,74 Prozent auf 76,75 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 76,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,92 Prozent auf 6,261 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,319 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,25 Prozent auf 8,794 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,772 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Mittwochmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6899 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6916 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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