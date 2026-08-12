Buy-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie musste um 12:15 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.5 Prozent auf 46.90 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 19.40 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92’582 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 1.6 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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