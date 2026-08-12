Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’813 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9373 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’406 0.9%  Bitcoin 51’569 0.0%  Dollar 0.8131 0.3%  Öl 88.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX-Marktbericht 12.08.2026 12:26:24

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag

Der LUS-DAX steigt am dritten Tag der Woche.

Siemens Energy
153.14 CHF 2.53%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0.47 Prozent stärker bei 26’523.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’379.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’533.00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’116.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’031.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’142.00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.97 Prozent nach oben. Bei 26’533.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3.57 Prozent auf 164.22 EUR), Infineon (+ 2.99 Prozent auf 64.73 EUR), Rheinmetall (+ 2.24 Prozent auf 1’167.80 EUR), HOCHTIEF (+ 1.93 Prozent auf 453.40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.43 Prozent auf 163.60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen QIAGEN (-1.43 Prozent auf 36.55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.38 Prozent auf 74.40 EUR), Brenntag SE (-1.15 Prozent auf 61.78 EUR), Henkel vz (-1.10 Prozent auf 77.26 EUR) und Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 271.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’176’742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 211.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.25 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten