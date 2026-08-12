Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0.47 Prozent stärker bei 26’523.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’379.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’533.00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’116.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’031.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’142.00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.97 Prozent nach oben. Bei 26’533.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3.57 Prozent auf 164.22 EUR), Infineon (+ 2.99 Prozent auf 64.73 EUR), Rheinmetall (+ 2.24 Prozent auf 1’167.80 EUR), HOCHTIEF (+ 1.93 Prozent auf 453.40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.43 Prozent auf 163.60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen QIAGEN (-1.43 Prozent auf 36.55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.38 Prozent auf 74.40 EUR), Brenntag SE (-1.15 Prozent auf 61.78 EUR), Henkel vz (-1.10 Prozent auf 77.26 EUR) und Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 271.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’176’742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 211.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.25 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch