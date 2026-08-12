Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege drei Prozent über dem vorab veröffentlichten Wert, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Segment Essentials habe die Markterwartungen übertroffen, das Segment Spezialchemie liege hingegen darunter.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:06 Uhr ging es um 1.4 Prozent auf 61.62 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 9.12 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57’006 Brenntag SE-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 28.5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 12.08.2026 wird Brenntag SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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