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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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30.10.2026 10:31:44

BP Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Quartalszahlen des Ölkonzens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die Geschäftsdynamik halte an, schrieb Biraj Borkhataria am Freitag. Die Erwartungen seien mit den Zahlen zum dritten Quartal des Ölkonzern merklich übertroffen worden./rob/gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:42 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
6.26 £ 		Abst. Kursziel*:
11.80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
11.68%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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