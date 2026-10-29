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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Quartalszahlen des Ölkonzens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die Geschäftsdynamik halte an, schrieb Biraj Borkhataria am Freitag. Die Erwartungen seien mit den Zahlen zum dritten Quartal des Ölkonzern merklich übertroffen worden./rob/gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:42 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.