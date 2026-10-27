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BP Aktie 844183 / GB0007980591

6.89
CHF
-0.09
CHF
-1.25 %
09:42:54
BRXC
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27.10.2026 10:59:27

BP Outperform

BP
6.89 CHF -1.25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Das jüngste Trading-Update des Ölkonzerns habe starke operative Trends signalisiert, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
6.28 £ 		Abst. Kursziel*:
11.45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6.22 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.50%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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