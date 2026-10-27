BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Das jüngste Trading-Update des Ölkonzerns habe starke operative Trends signalisiert, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6.28 £
|
Abst. Kursziel*:
11.45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6.22 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.50%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|21.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|21.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|21.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6.89
|-1.25%
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