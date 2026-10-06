BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für BP von 675 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutliche Anstieg der Cashflows in der europäischen Öl- und Gasbranche im dritten Quartal dürfte dem Markt bekannt sein, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trends der drei wichtigsten Gewinntreiber Öl, Gas und Raffineriemargen hätten über den Konsensschätzungen gelegen, und zudem sei der Handel eine zusätzliche Quelle für Aufwärtspotenzial, insbesondere bei Flüssiggas. Seine aktualisierten Preisprognosen hätten zu einem durchschnittlichen Anstieg der Geschäftsjahresschätzungen geführt und obendrein habe er seine Bewertungsmodelle weiter in die Zukunft verschoben. Für seine Kursziele bedeute dies alles einen Anstieg von im Schnitt 7 Prozent./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.56 £
|
Abst. Kursziel*:
25.80%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.02%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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