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28.09.2026 13:18:52
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Stone zeigte sich am Freitag verwundert über die negative Anlegerreaktion auf das Interesse der Briten an US-Schieferöl-Assets. Er hält zwar das Timing für verfrüht, hält die Vorkommen aber grundsätzlich für eine sinnvolle Portfolioergänzung./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6.75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.66 £
|
Abst. Kursziel*:
19.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.64 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.68%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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