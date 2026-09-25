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28.09.2026 13:18:52

BP Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Stone zeigte sich am Freitag verwundert über die negative Anlegerreaktion auf das Interesse der Briten an US-Schieferöl-Assets. Er hält zwar das Timing für verfrüht, hält die Vorkommen aber grundsätzlich für eine sinnvolle Portfolioergänzung./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
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13:18 BP Buy UBS AG
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
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