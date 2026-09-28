STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Montagnachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.46 Prozent höher bei 5’377.87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.185 Prozent auf 5’363.31 Punkte an der Kurstafel, nach 5’353.40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’350.44 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’382.83 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’476.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’342.32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 4’605.20 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8.49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Novartis (+ 1.62 Prozent auf 121.74 CHF), Airbus SE (+ 1.35 Prozent auf 195.14 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.20 Prozent auf 36.55 GBP), HSBC (+ 1.02 Prozent auf 15.28 GBP) und Siemens Energy (+ 1.01 Prozent auf 144.04 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-3.46 Prozent auf 179.48 EUR), RELX (-2.77 Prozent auf 24.57 GBP), Roche (-1.53 Prozent auf 354.80 CHF), Rio Tinto (-1.09 Prozent auf 70.11 GBP) und Rheinmetall (-0.99 Prozent auf 972.70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6’137’973 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 586.837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch