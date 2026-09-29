FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Verlustzone

Um 15:40 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.07 Prozent auf 10’677.03 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.187 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent stärker bei 10’685.19 Punkten in den Handel, nach 10’684.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’662.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’756.15 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10’824.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’484.22 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9’299.84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.29 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Weir Group (+ 3.42 Prozent auf 27.24 GBP), ConvaTec (+ 2.64 Prozent auf 2.18 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2.52 Prozent auf 162.50 USD), Diploma (+ 2.33 Prozent auf 78.90 GBP) und Babcock International (+ 2.18 Prozent auf 10.08 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ithaca Energy (-4.55 Prozent auf 2.73 GBP), BP (-2.63 Prozent auf 5.49 GBP), BAT (-2.11 Prozent auf 41.34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.82 Prozent auf 35.88 GBP) und Experian (-1.51 Prozent auf 24.79 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 35’235’480 Aktien gehandelt. Mit 301.980 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch