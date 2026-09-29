BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Die Sondierung einer Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik sowie der in der Planung befindliche Börsengang der Sparte Agricultural Solutions prägten derzeit die Aktienstory des Chemieunternehmens, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht er den fairen Wert auf der Basis einer Sum-of-the-Parts-Analyse - ohne Evonik - dabei weiterhin unverändert bei 64 Euro./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
50.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
49.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-