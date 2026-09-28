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Index-Bewegung 28.09.2026 17:58:16

Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Der STOXX 50 bewegte sich zum Handelsschluss kaum.

Enel
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Am Montag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.20 Prozent stärker bei 5’364.28 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.185 Prozent auf 5’363.31 Punkte an der Kurstafel, nach 5’353.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’350.44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’392.11 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 5’476.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’342.32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’605.20 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.21 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.20 Prozent auf 36.55 GBP), BAT (+ 1.03 Prozent auf 42.23 GBP), UniCredit (+ 0.94 Prozent auf 84.85 EUR) und BP (+ 0.90 Prozent auf 5.64 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Enel (-2.31 Prozent auf 8.72 EUR), RELX (-1.86 Prozent auf 24.80 GBP), Rheinmetall (-1.64 Prozent auf 966.30 EUR), Roche (-1.36 Prozent auf 355.40 CHF) und Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 26.67 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 21’787’588 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.44 zu Buche schlagen. Mit 6.58 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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