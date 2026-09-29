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KI-Lösungen 29.09.2026 16:24:36

Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate

Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate

Die Adecco-Tochter Akkodis geht eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Biolevate ein.

Gemeinsam wollen die Unternehmen KI-gestützte Lösungen für wissenschaftliche, regulatorische und technische Dokumentationen in stark regulierten Branchen anbieten.

Die Zusammenarbeit startet zunächst in Frankreich und Belgien und soll später auf weitere Märkte ausgeweitet werden, teilte Akkodis am Dienstag mit. Zum Einsatz kommt dabei die KI-Plattform Elise von Biolevate, kombiniert mit der Expertise von Akkodis in den Bereichen Engineering, Validierung und regulatorische Anforderungen.

Im Fokus stehen unter anderem Anwendungen in den Bereichen Life Sciences, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Energie. Laut Biolevate lassen sich mit der Plattform etwa Literaturrecherchen deutlich beschleunigen und die Erstellung regulatorischer Unterlagen teilweise um bis zu 50 Prozent verkürzen.

Die Adecco-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 24,82 Franken.

yz/hr

Zürich (awp)

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Bildquelle: Adecco
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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