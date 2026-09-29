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29.09.2026 16:24:36
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Die Adecco-Tochter Akkodis geht eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Biolevate ein.
Die Zusammenarbeit startet zunächst in Frankreich und Belgien und soll später auf weitere Märkte ausgeweitet werden, teilte Akkodis am Dienstag mit. Zum Einsatz kommt dabei die KI-Plattform Elise von Biolevate, kombiniert mit der Expertise von Akkodis in den Bereichen Engineering, Validierung und regulatorische Anforderungen.
Im Fokus stehen unter anderem Anwendungen in den Bereichen Life Sciences, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Energie. Laut Biolevate lassen sich mit der Plattform etwa Literaturrecherchen deutlich beschleunigen und die Erstellung regulatorischer Unterlagen teilweise um bis zu 50 Prozent verkürzen.Die Adecco-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 24,82 Franken.
yz/hr
Zürich (awp)
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