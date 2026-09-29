BP Aktie 844183 / GB0007980591
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Investoren gebracht.
Die BP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BP-Papier bei 4.51 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 GBP in die BP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’217.295 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’494.46 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 28.09.2026 auf 5.64 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 12’494.46 GBP, was einer positiven Performance von 24.94 Prozent entspricht.
BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 86.23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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