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30.09.2026 08:21:32

Nokia Buy

Nokia
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 13,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe stark und die meisten Unternehmen dürften die Erwartungen zumindest erfüllen, schrieb Janardan Menon am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison des europäischen Chipsektors. Die Prognosen dürften aber kaum steigen, was die Aktienkurse belasten könnte. Menon rechnet im vierten Quartal mit einem Zyklus-Peak. Die Bewertungen sinken typischerweise mit einem Vorlauf von drei bis sechs Monaten und dürften entsprechend unter Druck bleiben. Menons Top-Favoriten bleiben Nokia, AMS-Osram und Infineon, bei denen er besonders optimistisch für die Gewinne im Geschäftsjahr 2027 ist./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.17 € 		Abst. Kursziel*:
50.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.02%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
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08:21 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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27.07.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
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