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Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

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-0.16 EUR
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09:43:23
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30.09.2026 08:32:00

Assicurazioni Generali Hold

Assicurazioni Generali
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 28,50 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Philip Kett am Dienstag mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
41.36 € 		Abst. Kursziel*:
-8.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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08:32 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
18.08.26 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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