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ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

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Rückkaufangebot 30.09.2026 09:27:37

ams-OSRAM-Aktie sinkt: Rückkauf von Wandelanleihe soll Verbindlichkeiten senken

ams-OSRAM-Aktie sinkt: Rückkauf von Wandelanleihe soll Verbindlichkeiten senken

Der Sensoren- und Lampenhersteller ams-OSRAM will seine ausstehende Wandelanleihe 2020-2027 zu einem Teil zurückkaufen.

ams-OSRAM
21.97 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen
Das Angebot beläuft sich auf bis zu 143 Millionen Euro, von aktuell ausstehenden 432,8 Millionen.

Als Grund für den Rückkauf führt ams-OSRAM den Verkauf von Teilen seines Geschäfts an. Konkret sind dies das nicht-optische Mixed-Signal-Sensorgeschäft und das CMOS-Bildsensoren-Geschäft, welche an Infineon bzw. Ay Dee Kay Limited veräussert wurden. Dies habe eine Rückkaufpflicht zur Folge, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Sollte der Verkauf des CMOS-Geschäfts nicht bis zum Ende der Angebotsfrist vollzogen sein, beläuft sich der Rückkaufbetrag nur auf maximal 118 Millionen Euro, heisst es weiter. Das Rückkaufangebot läuft über 23 Börsentage vom 15. Oktober 2026 bis zum 16. November 2026. Die Gesellschaft behält sich vor, den Zeitraum auf bis zu 40 Börsentage zu verlängern. Das Ende der Angebotsfrist ist mit dem 16. November, 18 Uhr, angegeben.

Mit dem Rückkauf sollen auch die Verbindlichkeiten des Unternehmens reduziert und die Kapitalstruktur verbessert werden.

Die ams-OSRAM-Aktie zeigt sich via SIX zeitweise 0,64 Prozent schwächer bei 21,90 Franken.

cg/hr

Premstätten (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3705 19.03.2027 156216287
Long 12.2444 18.06.2027 156451505
Long 31.4857 18.12.2026 156705068
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.365 18.27 161113577
Long 12.5943 36.03 155488572
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3467 10.18 156705417
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -58.79 155101457
Long 8 -12.50 150795756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’497.97 19.64 S2B9EU
Short 14’808.08 13.64 SL4BRU
Short 15’340.94 8.98 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’960.01 30.09.2026 10:38:37
Long 13’369.56 19.92 SPB9EU
Long 13’063.55 13.91 SU3B7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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