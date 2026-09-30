ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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30.09.2026 09:27:37
ams-OSRAM-Aktie sinkt: Rückkauf von Wandelanleihe soll Verbindlichkeiten senken
Der Sensoren- und Lampenhersteller ams-OSRAM will seine ausstehende Wandelanleihe 2020-2027 zu einem Teil zurückkaufen.
Als Grund für den Rückkauf führt ams-OSRAM den Verkauf von Teilen seines Geschäfts an. Konkret sind dies das nicht-optische Mixed-Signal-Sensorgeschäft und das CMOS-Bildsensoren-Geschäft, welche an Infineon bzw. Ay Dee Kay Limited veräussert wurden. Dies habe eine Rückkaufpflicht zur Folge, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.
Sollte der Verkauf des CMOS-Geschäfts nicht bis zum Ende der Angebotsfrist vollzogen sein, beläuft sich der Rückkaufbetrag nur auf maximal 118 Millionen Euro, heisst es weiter. Das Rückkaufangebot läuft über 23 Börsentage vom 15. Oktober 2026 bis zum 16. November 2026. Die Gesellschaft behält sich vor, den Zeitraum auf bis zu 40 Börsentage zu verlängern. Das Ende der Angebotsfrist ist mit dem 16. November, 18 Uhr, angegeben.
Mit dem Rückkauf sollen auch die Verbindlichkeiten des Unternehmens reduziert und die Kapitalstruktur verbessert werden.
Die ams-OSRAM-Aktie zeigt sich via SIX zeitweise 0,64 Prozent schwächer bei 21,90 Franken.
cg/hr
Premstätten (awp)
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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