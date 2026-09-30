Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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30.09.2026 09:28:56
LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am Morgen aufwärts.
Am Mittwoch legt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.73 Prozent auf 10’714.77 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.184 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’635.82 Zählern und damit 0.008 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10’636.71 Punkte).
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10’716.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’635.82 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0.183 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 10’824.26 Punkten. Der FTSE 100 lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 10’497.12 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’350.43 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.67 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern verzeichnet.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit InterContinental Hotels Group (+ 2.45 Prozent auf 165.45 USD), SSE (+ 2.34 Prozent auf 24.94 GBP), Rio Tinto (+ 2.28) Prozent auf 72.33 GBP), Antofagasta (+ 2.16 Prozent auf 37.29 GBP) und Marks Spencer (+ 2.12 Prozent auf 3.90 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ithaca Energy (-1.53 Prozent auf 2.71 GBP), BP (-1.00 Prozent auf 5.45 GBP), Sage (-0.80 Prozent auf 9.64 GBP), Coca-Cola European Partners (-0.56 Prozent auf 102.29 USD) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.54 Prozent auf 35.75 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2’056’587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303.491 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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