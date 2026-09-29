Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 0.45 Prozent tiefer bei 10’636.71 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.187 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent stärker bei 10’685.19 Punkten in den Handel, nach 10’684.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’622.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’756.15 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10’824.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’484.22 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 9’299.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.89 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Weir Group (+ 2.96 Prozent auf 27.12 GBP), ConvaTec (+ 2.36 Prozent auf 2.17 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1.89) Prozent auf 161.50 USD), Halma (+ 1.79 Prozent auf 35.28 GBP) und Diploma (+ 1.49 Prozent auf 78.25 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-3.71 Prozent auf 2.75 GBP), BP (-2.27 Prozent auf 5.51 GBP), J Sainsbury (-2.08 Prozent auf 3.30 GBP), BAT (-1.87 Prozent auf 41.44 GBP) und Rentokil Initial (-1.81 Prozent auf 2.99 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 88’919’439 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301.980 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch