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29.09.2026 20:23:00
EPH-Aktie im Blick: Für Umbau - Erste Anleihegläubiger geben grünes Licht
EPH European Property Holdings hat bei der geplanten Änderung ihrer Anleihebedingungen einen ersten Erfolg erzielt.
EPH scheitert bei drei weiteren Anleihen am Quorum
Bei den drei übrigen Anleihen wurde das erforderliche Präsenzquorum dagegen nicht erreicht, weshalb keine gültige Abstimmung stattfinden konnte. Insgesamt geht es um vier Anleihen mit einem Nominalwert von 411,8 Millionen Euro.
EPH will diese in Nullkuponanleihen umwandeln und die Laufzeit bis Ende September 2031 verlängern. Im Gegenzug sollen die Rückzahlungsbeträge auf 121,70 bis 128,80 Prozent des Nominalwerts steigen. Mit dem Umbau will EPH die Liquidität stärken und mehr finanziellen Spielraum für Investitionen schaffen.
Limassol (awp)
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