EPH-Aktie im Blick: Für Umbau - Erste Anleihegläubiger geben grünes Licht

EPH scheitert bei drei weiteren Anleihen am Quorum

Die Immobilien-Investmentgesellschaft EPH European Property Holdings ist bei der geplanten Anpassung ihrer Anleihebedingungen einen Schritt weiter. Die Gläubiger einer Anleihe über 45,25 Millionen Euro haben den vorgeschlagenen Änderungen mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit zugestimmt, wie das an der SIX kotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Bei den drei übrigen Anleihen wurde das erforderliche Präsenzquorum dagegen nicht erreicht, weshalb keine gültige Abstimmung stattfinden konnte. Insgesamt geht es um vier Anleihen mit einem Nominalwert von 411,8 Millionen Euro.

EPH will diese in Nullkuponanleihen umwandeln und die Laufzeit bis Ende September 2031 verlängern. Im Gegenzug sollen die Rückzahlungsbeträge auf 121,70 bis 128,80 Prozent des Nominalwerts steigen. Mit dem Umbau will EPH die Liquidität stärken und mehr finanziellen Spielraum für Investitionen schaffen.

Limassol (awp)