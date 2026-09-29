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Marktbericht 29.09.2026 17:58:14

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot

Der STOXX 50 zeigte sich schlussendlich wenig verändert.

Siemens
269.68 CHF 1.38%
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Letztendlich schloss der STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 5’357.40 Punkten ab. Zuvor ging der STOXX 50 0.018 Prozent stärker bei 5’358.87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’357.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5’355.54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’405.39 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 5’476.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’360.10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 4’609.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.07 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.51 Prozent auf 145.82 EUR), Richemont (+ 2.50 Prozent auf 176.55 CHF), Siemens (+ 1.27 Prozent auf 282.00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.25 Prozent auf 80.78 CHF) und SAP SE (+ 0.71 Prozent auf 185.32 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen BP (-2.27 Prozent auf 5.51 GBP), BAT (-1.87 Prozent auf 41.44 GBP), Roche (-1.72 Prozent auf 349.30 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.66 Prozent auf 35.94 GBP) und Airbus SE (-1.35 Prozent auf 190.58 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 21’474’857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 586.837 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.45 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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