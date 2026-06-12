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30.09.2026 08:38:47

BMW Outperform

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
55.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.96%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
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08:38 BMW Outperform Bernstein Research
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