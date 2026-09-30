Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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30.09.2026 09:52:00
Gerresheimer verbessert sich im zweiten Quartal – Umsatz und EBITDA rückläufig - Aktie steigt deutlich
Gerresheimer hat im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Jahresauftakt zugelegt, bleibt im Jahresvergleich aber unter dem Vorjahresniveau.
Umsatz und bereinigtes EBITDA rückläufig
Der Umsatz betrug nach vorläufigen Zahlen 578 Millionen Euro nach angepassten 614 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 102 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr auf Basis angepasster Zahlen bei 126 Millionen Euro gelegen hatte. Die entsprechende Marge betrug 17,6 Prozent. Gegenüber dem ersten Quartal legten sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn zu.
Containment & Delivery Systems wächst
Der Bereich Containment & Delivery Systems verzeichnete gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein leichtes Umsatz- und Gewinnwachstum bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 23,9 Prozent. Im Segment Primary Injectable Solutions schrumpften sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn deutlich. Die Marge betrug 9,7 Prozent. Das Segment Moulded Glass verzeichnete einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang im zweiten Quartal. Die Marge lag bei 14,9 Prozent.
Verkauf von zwei Sparten schreitet voran
Der im Juli angekündigte Verkauf von zwei Sparten kommt voran. Der Vollzug des Verkaufs von Centor werde kurzfristig erwartet, so Gerresheimer. Der Verkauf von Primary Packaging Plastics soll im ersten Halbjahr 2027 über die Bühne gehen.
Gerresheimer will mit den erwarteten Mittelzuflüssen die eigene Kapital- und Finanzierungsstruktur verbessern und den Verschuldungsgrad reduzieren.
Halbjahreszahlen im November erwartet
Die vollständigen Halbjahreszahlen will der Konzern voraussichtlich Ende November veröffentlichen.
Die Gerresheimer-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 7,36 Prozent auf 29,46 Euro.
DOW JONES
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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