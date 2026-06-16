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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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16.06.2026
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17.06.2026 07:34:46

BMW Hold

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach einer Gewinnwarnung von 92 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Investoren hätten angesichts der fortdauernden Schwäche in China zwar wohl mit einer solchen gerechnet, nicht aber mit einer derart starken Senkung des Ziels für die Profitabilität, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seiner Einschätzung dazu. Dass die Münchener keine Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen hätten, lege die Vermutung nahe, dass sie das bisherige Geschäftsmodell überdenken könnten. Das sei bislang auf den Export von Antriebssträngen für Verbrennungsmotoren aus Deutschland ausgerichtet. Nun aber könnten eine Beschaffung von Komponenten und eine verstärkte Integration der Fertigung in Nordamerika und China in den Fokus rücken./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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