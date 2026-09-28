Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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28.09.2026 09:28:20
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Minus
Der LUS-DAX notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent leichter bei 25’420.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’397.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’557.00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 26’564.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’642.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’760.00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 1.93 Prozent auf 38.52 EUR), Beiersdorf (+ 1.73 Prozent auf 79.92 EUR), RWE (+ 1.52 Prozent auf 60.30 EUR), Vonovia SE (+ 1.43 Prozent auf 17.42 EUR) und Fresenius SE (+ 1.41 Prozent auf 46.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-1.40 Prozent auf 140.60 EUR), Infineon (-1.11 Prozent auf 56.08 EUR), HOCHTIEF (-1.11 Prozent auf 392.80 EUR), Siemens (-0.40 Prozent auf 277.20 EUR) und SAP SE (-0.39 Prozent auf 185.20 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 248’436 Aktien gehandelt. Mit 214.589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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