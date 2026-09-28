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XETRA-Handel im Blick 28.09.2026 09:28:20

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Minus

Der LUS-DAX notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Siemens Energy
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Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent leichter bei 25’420.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’397.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’557.00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 26’564.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’642.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’760.00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 1.93 Prozent auf 38.52 EUR), Beiersdorf (+ 1.73 Prozent auf 79.92 EUR), RWE (+ 1.52 Prozent auf 60.30 EUR), Vonovia SE (+ 1.43 Prozent auf 17.42 EUR) und Fresenius SE (+ 1.41 Prozent auf 46.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-1.40 Prozent auf 140.60 EUR), Infineon (-1.11 Prozent auf 56.08 EUR), HOCHTIEF (-1.11 Prozent auf 392.80 EUR), Siemens (-0.40 Prozent auf 277.20 EUR) und SAP SE (-0.39 Prozent auf 185.20 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 248’436 Aktien gehandelt. Mit 214.589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Historische Kursdaten
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Enhaltene Werte

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25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
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Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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