DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Beiersdorf-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Beiersdorf-Papier an diesem Tag 84.17 EUR wert. Bei einem Beiersdorf-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.881 Beiersdorf-Aktien. Die gehaltenen Beiersdorf-Aktien wären am 25.09.2026 933.35 EUR wert, da der Schlussstand 78.56 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 6.67 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Beiersdorf belief sich zuletzt auf 16.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch