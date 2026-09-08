BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 27,10 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Angaben der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde von Mexiko hat sich das Wachstum der Kreditvergabe im Juli etwas abgekühlt, schrieb Marta Sanchez Romero am Dienstag. Gleichzeitig gäben die Kreditzinsen etwas nach. Unter dem Strich habe sich die Profitabilität jedoch verbessert./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
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Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.28 €
|
Abst. Kursziel*:
7.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.67%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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