BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Neutral" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
23.40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.49%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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|BBVA Sector Perform
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|06.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|22.87
|-0.74%
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