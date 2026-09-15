BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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15.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in BBVA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die BBVA-Anteile bei 5.60 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.851 BBVA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 25.08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 447.70 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +347.70 Prozent.
BBVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 139.86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|UBS AG
|18.08.26
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|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
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