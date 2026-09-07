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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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18.09.2026 07:11:01

BBVA Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Zinserhöhungszyklus nehme der Wettbewerb um Einlagegelder in Spanien wieder zu, schrieb Miruna Chirea in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sieht ihn aber nicht systemweit, sondern vor allem zwischen den Neobanken und Bankinter, Sabadell und der ING. Die größten Banken verfügten über üppige Liquidität und favorisierten Prämien für Gehaltskonten gegenüber höheren Einlagezinsen. Die höchsten Zinsen böten die Neobanken. Insgesamt sieht Chirea die Caixa im aktuellen Umfeld in Spanien am besten dastehen. Sie bevorzugt aber auch die BBVA und setzt dabei vor allem auf das Mexiko-Geschäft./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.98 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Miruna Chirea 		KGV*:
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