BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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22.09.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen BBVA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2016 wurde das BBVA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die BBVA-Aktie an diesem Tag bei 5.44 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 183.760 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BBVA-Papiers auf 25.15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’621.56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 362.16 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 135.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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